Nye store protester i Armenia – krever regjeringens avgang

Nasjonalforsamlingen kommer til å velge ny statsminister 1. mai, opplyste nasjonalforsamlingens president til det russiske nyhetsbyrået Tass torsdag. Men spørsmålet er om det er nok til å roe gemyttene i opposisjonen.

Onsdag kveld var gatene i Jerevan igjen fylt av tusenvis av mennesker, som klappet, blåste i fløyter, slo på kasseroller og tutet i bilhorn.

– Hvis Det republikanske partiet våger å presentere en kandidat, så vil folket omringe nasjonalforsamlingen og regjeringsbygningene, sa protestleder Nikol Pasjinian til demonstrantene.

Mange av dem krever nå at Pasjinian blir ny statsminister.

Gikk av

Mandag denne uken gikk den politiske veteranen Serzj Sargisian av som statsminister få dager etter at han ble utnevnt av nasjonalforsamlingen. Før dette var han president i en tiårsperiode. Sargisian ble deretter erstattet med tidligere statsminister Karen Karapetian, men også han ønsker demonstrantene å bli kvitt.

Det republikanske partiet har dominert armensk politikk siden den tidligere Sovjet-republikken ble uavhengig for over 20 år siden, og nå vil mange at landet går i en ny retning.

Avlyst

Pasjinian skulle onsdag ha innledet forhandlinger med den fungerende statsministeren, men møtet ble avlyst ettersom de to ikke greide å bli enige om en felles dagsorden. Dermed oppfordret Pasjinian til nye protester.

Karapetian anklager protestlederen for å ha villet bruke møtet til å fremme sine egne interesser. Han tok onsdag til orde for nyvalg, slik også Pasjinian har krevd.

