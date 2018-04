Lederne for Nord- og Sør-Korea skal drøfte atomvåpen og plante tre for fred

utenriks

Formelt sett er landene fortsatt i krig, siden det aldri ble undertegnet noen fredsavtale etter Korea-krigen på 1950-tallet.

Etter at Nord-Korea utviklet kjernefysiske sprengladninger, har den fastfryste konflikten utløst frykt for atomkrig mellom Nord-Korea og Sør-Koreas allierte USA.

Men de siste månedene er forholdet mellom landene blitt bedre. Fredag morgen lokal tid vil diktatoren Kim Jong-un krysse delelinjen til Sør-Korea, hvor han blir tatt imot av president Moon Jae-in.

Kim og Trump

Kim blir den første nordkoreanske lederen som setter sine ben i nabolandet siden Korea-krigen tok slutt i 1953.

I den såkalte demilitariserte sonen – som omgir verdens tyngst bevoktede grense – vil sørkoreanske æresvakter eskortere Kim og Moon til grenselandsbyen Panmunjom. Her blir det holdt en velkomstseremoni.

Samtalene mellom de to lederne vil deretter begynne i det såkalte Fredshuset. Både nordkoreanske atomvåpen og en permanent fredsavtale mellom landene skal diskuteres.

Toppmøtet vil legge grunnlaget for det planlagte senere toppmøtet mellom Kim og USAs president Donald Trump. Men samtalene mellom de to koreanske lederne kan vise seg å bli viktigere.

– Det er møtet mellom Moon og Kim som vil avgjøre om en avtale mellom Kim og Trump kommer til å overleve, har historiker Stein Tønnesson framholdt overfor NTB.

Søsteren deltar

Samtalene mellom Kim og Moon vil bli holdt ved et bord som er nøyaktig 2.018 millimeter bredt – for å symbolisere året møtet holdes.

I Kims delegasjon er også hans søster Kim Yo-jong, som var til stede under vinter-OL i Sør-Korea i februar.

Etter den første runden med samtaler reiser nordkoreanerne etter planen tilbake over delelinjen for å spise lunsj. Senere skal Kim og Moon plante et tre som symboliserer fred og velstand.

Deretter er det klart for en ny runde med diskusjoner, før det er meningen at de to lederne skal undertegne en avtale og komme med en felles uttalelse.

Til slutt skal de spise middag sammen, og menyen er allerede blitt offentliggjort. De vil blant annet få servert en potetrett som skal minne diktatoren Kim Jong-un på tiden da han gikk på skole i Sveits.

