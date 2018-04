Cohen nekter å forklare seg i søksmål mot ham

utenriks

Cohen påberoper seg retten til å unngå selvinkriminering, en rett nedfelt i det femte grunnlovstillegget. Det går fram av et brev han sendte til retten i Los Angeles onsdag.

Daniels hevder hun hadde sex med Donald Trump i 2006 og at Cohen betalte henne 130.000 dollar bare noen dager før valget i 2016, for å holde tett om det påståtte seksuelle forhold. Daniels måtte signere en taushetserklæring, som hun nå prøver å få opphevet siden Trump aldri signerte den.

Cohen har innrømmet å ha betalt beløpet til Daniels, men Trump nekter både kjennskap til betalingen og for å ha hatt sex med pornostjernen.

Daniels leverte inn søksmålet mot Cohen i mars og anklaget ham for ærekrenkelse. Et par uker senere leverte Cohen en begjæring om at søksmålet avvises som useriøst. I begjæringen skrev Cohen at han ikke har ærekrenket Daniels og at hun har løyet fordi hun tidligere har nektet for å ha hatt en affære med Trump, før hun nå hevder det motsatte.

Cohen blir også etterforsket av FBI for kriminalitet knyttet til forretningsvirksomheten hans.

