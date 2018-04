RSF: Pressefriheten trues i USA, Russland og Kina

utenriks

Presidentene Donald Trump, Vladimir Putin og Xi Jinping slår hardt ned på politisk opposisjon og bidrar til å skape «et klima av hat og fiendskap» mot journalister, slår RSF fast.

Kombinert med økt innsats for å kontrollere mediene, utgjør dette en trussel mot demokratiet, heter det i årsrapporten fra journalistorganisasjonen, der det blant annet vises til at Trump har kalt pressen «folkets fiende» – et uttrykk som i sin tid ble brukt av den sovjetiske lederen Josef Stalin.

RSF peker på at fiendtligheten mot mediene ikke lenger bare er et fenomen i autoritære land som Tyrkia og Egypt, men at den også forgifter den politiske stemningen i noen av verdens fremste demokratier.

Ikke minst er utviklingen bekymringsfull i europeiske land som Ungarn, Slovakia og Polen, der RSF mener at Russland har fyrt opp under en politisk utvikling preget av populisme og autoritære ledere.

– Farlig hat

– Hatet mot journalister er farlig og en trussel mot demokratiet, sier RSFs leder Christophe Deloire til AFP.

– Politiske ledere som fyrer oppunder forakt for journalister, undergraver ideen om en offentlig debatt basert på fakta i stedet for propaganda. Å reise tvil om journalistikkens legitimitet i dag, er å leke med en ekstremt farlig politisk ild, sier han videre.

Mens Slovakias tidligere leder Robert Fico har omtalt journalister som "«skitne, antislovakiske prostituerte» og «idiotiske hyener», har Tsjekkias president Milos Zeman trukket opp et Kalasjnikov-gevær med påskriften «for journalister» under en pressekonferanse.

Kinas modell

Organisasjonen er også sterkt kritisk til Kina, som den mener forsøker å etablere et nytt mediesystem i verden ved hjelp av undertrykkelse, sensur og massiv overvåking av nettet.

Ifølge RFS har Kinas metode blitt adoptert av flere andre asiatiske land, som Vietnam og Kambodsja, og Kinas innflytelse og taktikker kan også merkes i land som Thailand, Malaysia og Singapore.

– Kinas ufortrødne ønske om å knuse alle elementer av folkelig motstand har dessverre sine etterlignere i Asia, framholder RSF, som har sitt hovedkontor i Paris.

Krass kritikk rettes også mot to av Asias demokratisk valgte lederne, Rodrigo Duterte på Filippinene og Narendra Modi i India. Begge har utpekt pressen til sin fiende og skjelt ut medier i full offentlighet

På pressefrihetsindeksen for 2018, som omfatter 180 land, havner Kina på 176. plass, mens jumboplassen går til Nord-Korea.

Tyrkia, som er det landet i verden som har sperret inne flest journalister, havner nå blant verdens 25 mest undertrykkende land.

