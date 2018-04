Opposisjonen i Paraguay hevder å ha bevis for valgfusk

utenriks

Tidligere arbeidsminister Efrain Alegre, som var Abdos motkandidat, mener at resultatet kun er foreløpig og krever at opptellingen blir suspendert.

Etter at 96 prosent av stemmene var telt opp, oppga valgkommisjonen søndag kveld at Abdo vant med 46 prosent av stemmene, mens Alegre fikk 42,7 prosent.

Luis Salas, en høytstående valgfunksjonær, avviste tirsdag at det har forekommet valgfusk, og han mener derfor at det ikke er noen grunn til at opptellingen blir innstilt.

Høyrepartiet Colorado har styrt Paraguay i nesten 70 år, også under diktaturet fra 1954 til 1989. Mannen som nå er valgt til president, er sønnen til privatsekretæren til tidligere diktator Alfredo Stroessner.

Den eneste perioden hvor venstresiden har hatt makten, var i årene fra 2008 til 2012.

