Macron med varmt forsvar av internasjonalt samarbeid

Macron fikk tre minutters stående applaus før han begynte talen, som han holdt på engelsk.

– Våre to nasjoner har røtter i den samme jord. De er grunnlagt på idealene fra den amerikanske og den franske revolusjon, sa presidenten.

Han ba om USAs hjelp til å gjenoppfinne multilateralismen – en betegnelse som brukes om internasjonalt samarbeid mellom et større antall land.

– Verdenssamfunnet må styrke innsatsen og bygge en verdensorden for det 21. århundret.

Advarte mot handelskrig

Denne verdensordenen må være basert på lov og rett, understreket Macron. Han kalte dette et «evig prinsipp» som ble etablert etter andre verdenskrig.

– Vi kan velge isolasjonisme, tilbaketrekking og nasjonalisme. Men å lukke døren til verden vil ikke stanse verdens utvikling.

Presidenten advarte både mot falske nyheter og handelskrig mellom allierte land. Han oppfordret til felles kamp mot klimaendringene og sa det ikke finnes noen «planet B».

– Make our planet great again, sa Macron.

Enige om Iran

Han er den første utenlandske statslederen som har kommet på statsbesøk til USA etter at Donald Trump overtok som president.

Macron og Trump er uenige om en rekke politiske saker, og Trump har uttrykt sterk motstand både mot internasjonale handelsavtaler og tiltak for å beskytte klimaet. Likevel har det sett ut til å være god tone mellom de to presidentene under statsbesøket.

I striden om Irans våpenprogrammer har Macron delvis kommet Trump i møte, og både Frankrike og USA tar nå til orde for et tillegg til avtalen om Irans atomprogram.

– Iran må aldri få tilgang til atomvåpen, sa Macron, som samtidig advarte mot å starte nye kriger i Midtøsten.

Både Iran og en rekke andre land har avvist at det er aktuelt å reforhandle avtalen om det iranske atomprogrammet.

