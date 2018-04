80 år gammel bestemor blant Toronto-ofrene

utenriks

25 år gamle Alek Minassian var ikke en kjenning av politiet før han pløyde inn i en folkemengde i den canadiske byen mandag. Politiet mener angrepet utvilsomt var en bevisst handling.

Flesteparten av de drepte er kvinner mellom 20 og 80 år, sier politiet, som ikke har oppgitt noe tall. Ytterligere 14 ble skadd.

Identifiserer ofrene

Et av ofrene var bestemoren Dorothy Sewell. Sewells barnebarn skriver på Facebook at hun var nesten like glad i sport som sin egen familie og at «nå måtte han fortelle kona og barna sine at de aldri ville få se oldemor igjen».

Det første offeret som ble identifisert, var Anne Marie D'Amico. Hun jobbet for investeringsfirmaet Invesco og drev hjelpearbeid i Den dominikanske republikk.

En kvinnelig student ved Seneca College, hvor Minassian selv studerte, døde også i bilangrepet. Hun er ikke identifisert. Et annet offer var Munair Najjar fra Jordan. Han var i Canada for å besøke familien sin. Også to sørkoreanere ble drept, ifølge en tjenestemann i canadisk UD.

Uklart motiv

Det er uklart hvilket motiv Minassian hadde for plutselig å styre varebilen inn i menneskemengden på et fortau fullt av fotgjengere i Toronto mandag ettermiddag. Ifølge politiet er det ikke funnet en kobling til terror eller at angrepet.

Ifølge sjefetterforsker Graham Gibson delte Minassian flere «kryptiske» meldinger på Facebook kun minutter før han satte seg i bilen. I ett av innleggene hyllet han 22 år gamle Elliot Rodger som drepte seks mennesker og til slutt seg selv California i 2014.

Einstøing

Minassian bodde sammen med faren i Toronto-forstaden Richmond Hill og har vært student ved Seneca College.

Medstudenter beskriver ham som en sosialt mistilpasset einstøing.

I 2009 uttalte Minassians mor til en lokal avis at sønnen led av Aspergers syndrom, en type autisme, da hun protesterte mot kutt i støtten for mentale helseplager.

Tirsdag ble Minassian siktet for ti overlagte drap og tretten drapsforsøk.

