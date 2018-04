Trump kaller atomavtalen «galskap» og «katastrofe»

utenriks

Den franske presidenten er på statsbesøk i USA, hvor han er blitt tatt imot av Trump med pomp og prakt.

En av de vanskeligste politiske sakene for de to presidentene er den internasjonale avtalen om Irans atomprogram. Trump har en rekke ganger kritisert avtalen, mens nærmest alle andre stormakter i verden vil beholde den.

Trump og Macron skulle diskutere saken tirsdag, og i forkant av samtalene fikk avtalen igjen ramsalt kritikk av den amerikanske presidenten.

Samtidig advarte han om at Iran vil få «større problemer enn de noen gang har hatt», hvis landet gjenopptar sitt atomprogram. Iranske myndigheter har gjort det klart at de akter å gjøre det hvis USA trekker seg fra avtalen.

Macron er den første utenlandske statslederen som er kommet på offisielt statsbesøk i USA etter at Trump overtok som president. Tirsdag kveld vil de to presidentene og rundt 150 andre gjester være til stede under en offisiell middag i Det hvite hus.

