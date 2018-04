Politiet roser betjent som pågrep Toronto-mistenkt

utenriks

Etter at en varebil kjørte inn i en folkemengde i den canadiske hovedstaden og drepte ti mennesker mandag, stakk sjåføren av med politiet i hælene. Han ble så stoppet kort tid senere.

Videoopptak fra stedet skal vise at en av politimennene står ansikt til ansikt med den mistenkte, mens den antatte gjerningsmannen vifter med en pistollignende gjenstand og roper: «Drep meg».

Opptakene viser så at mannen flere ganger trekker gjenstanden opp fra hoften og peker mot politimannen. Den mistenkte mannen roper at han har en pistol og at politibetjenten skal skyte ham, men får som svar: «Jeg bryr meg ikke, legg deg ned».

–Ville begå selvmord

– Det er helt tydelig at den mistenkte forsøker å bli skutt. Han ville begå selvmord via betjenten, sier Gary Clemet, en pensjonert politibetjent med 34 års erfaring.

Politisjefen i Toronto Mark Saunders sier at politibetjentens håndtering av situasjonen avspeiler treningen han har gjennomgått.

Politiet har bekreftet at den mistenkte sjåføren er 25 år gamle Alek Minassain fra bydelen Richmond Hill. De antar at han kjørte på folkemengden ved Yonge Street med vilje, men motivet er ennå ukjent.

Politiet sier Minassain ikke er en kjenning av politiet. Ifølge nyhetsbyrået AP skal han være student. Politiet har understreket at de ikke har funnet noen kobling til terrorisme, og at hendelsen ikke fører til at de hever sikkerhetsnivået.

USA kondolerer

Talskvinne for Det hvite hus, Sarah Sanders, sender kondolanser og sier USA står i solidaritet med Canada og dets innbyggere «i etterkant av mandagens tragiske hendelse i Toronto.»

– Våre tanker og bønner går til de berørtes familier, og vi håper på rask bedring for de skadde. Amerikanske myndigheter lover å tilby all støtte Canada måtte trenge, sier Sanders.

