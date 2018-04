Nepalske FN-soldater anklaget for barnevoldtekt i Sør-Sudan

utenriks

Nepalske myndigheter har på forespørsel fra FN gått med på å sende en gruppe etterforskere til Sør-Sudan. De og FN-operasjonen i det krigsherjede landet skal samarbeide om granskingen.

– Enhver seksuell handling av en slik karakter er forferdelig, sier FN-talsmann Stephane Dujarric.

– Ekstra ille er det når barn er involvert.

Det var i forrige uke at de nepalske FN-soldatene ble anklaget for å ha voldtatt to sørsudanske tenåringsjenter. Det er ikke kjent hvor mange soldater som skal ha vært involvert.

FN har 14.800 soldater utplassert i Sør-Sudan. Den fredsbevarende styrkens mandat er å beskytte sivile som er rammet av den brutale borgerkrigen mellom styrkene til president Salva Kiir og opprørsstyrker som støtter tidligere visepresident Riek Machar.

I februar ble 46 FN-soldater fra Ghana sendt tilbake til hjemlandet etter anklager om at de hadde seksuelt utnyttet sørsudanske kvinner.

