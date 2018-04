Armenske politikere enige om å forhandle

utenriks

Møtet skal holdes onsdag, opplyste visepresident i nasjonalforsamlingen, Eduard Sharmazanov, tirsdag, ifølge statlige medier. Der skal blant annet protestlederen Nikol Pashinyan være til stede for å diskutere hvordan den politiske krisen skal løses.

Han har allerede sagt at nasjonalforsamlingen må velge en ny statsminister innen en uke, og at det også vil bli snakk om nyvalg.

Den nå avgåtte statsministeren Serzh Sarkisian har i en tiårsperiode vært Armenias president, før han nylig ble statsminister, noe opposisjonen var sterkt kritisk til. For to år siden ble dessuten grunnloven endret slik at flere av presidentens fullmakter ble overført til statsministeren, og mange mente at Sarkisian forsøkte å feste grepet om makten.

Det gikk kun halvannen uke fra Sarkisian gikk av som president til han ble statsminister, men mandag ble han presset til å gå av. Landets tidligere statsminister Karen Karapetyan fungerer nå som statsminister.

Russland, som har en militærbase i den tidligere Sovjet-republikken, har anmodet om stabilitet, men har lovet at landet ikke vil gripe inn i den politiske uroen.

