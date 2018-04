Tyskland tar imot 10.000 FN-utvalgte flyktninger

utenriks

Merkel sa under et møte med FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR), Filippo Grandi, at de 10.000 flyktningene inngår i et gjenbosettingsprogram som skal forhindre «ulovlig innvandring og erstatte det med lovlige muligheter».

Det er ikke kjent hvilke land disse flyktningene kommer fra.

Grandi takket Tyskland for å ha tredoblet støtten til UNCHR de siste tre årene. Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA bidrar Tyskland nå med 387 millioner euro, rundt 3,7 milliarder kroner, til flyktningbyrået årlig. Det gjør Tyskland til byråets nest største bidragsyter, kun slått av USA.

