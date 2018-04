Sør-Korea slår av propagandahøyttalere

utenriks

Det opplyser det sørkoreanske forsvarsdepartementet. Landet har i mange år spredt nyheter, popmusikk og propaganda inn i nabolandet gjennom store høyttalere plassert på grensen. Lyden kan høres rundt 10 kilometer inn i landet.

Sør-Korea ønsker med dette å «redusere militære spenninger mellom nord og sør og skape en atmosfære for fredelige samtaler». Det blir også sett på som et svar på den nordkoreanske lederen Kim Jong-uns kunngjøring i helgen om at landet legger atom- og rakettprogrammet på is.

Fredag skal Kim møte Sør-Koreas president Moon Jae-in. Senere, mest sannsynlig i slutten av mai eller begynnelsen av juni, skal Kim møte USAs president Donald Trump.

Sør-Korea begynte å sende anti-nordkoreanske budskap via langtrekkende høyttalere over grensen allerede i 1963. I 2016 omtalte daværende president Park Guen Hye dette som effektiv psykologisk krigføring.

(©NTB)