NRK: Brannsjef tror norsk student druknet

Det er ifølge NRK første gang offisielle letemannskaper peker på drukning som en sannsynlig årsak.

En privatperson i Sedgefield i Sør-Afrika har nå leid inn et brannhelikopter for egen regning i søket etter den savnede norske studenten, skriver Stavanger Aftenblad.

– En privatperson med et stort engasjement for saken, har leid det i tre timer, sier en lokal politikilde til avisen. Helikopteret koster 25.000 kroner i timen.

Det er det lokale politiet som koordinerer letingen. En politibåt skal også være med i søket.

Flere ulike kilder sier også til avisen at den norske 20-åringen ikke hadde med seg noe kamera på stranden. Tidligere har det blitt opplyst at hun gikk tilbake til stranden for å ta bilder, men ifølge hotellet lå kameraet hennes igjen på rommet, noe en politikilde også bekrefter. Mobilen hennes lå også igjen på stranden.

– Dette samsvarer ikke med at hun skal ha vasset uti vannet for å ta bilder av solnedgangen, sier en anonym politikilde til avisen.

20-åringen forsvant onsdag kveld. Hun ble sist sett ved stranda i Sedgefield. Sjøen i området er preget av kraftige understrømmer, noe som de siste dagene har skapt vanskeligheter for søk med båt.

