Fengslet egyptisk fotograf får UNESCOs pris for pressefrihet

Shawkan ble pågrepet i august 2013 mens han dekket de blodige sammenstøtene mellom egyptiske sikkerhetsstyrker og tilhengere av den avsatte presidenten Mohamed Mursi fra Det muslimske brorskapet.

Han er en av 700 personer som etter gatekampene er blitt siktet for drap på politifolk og hærverk.

Lederen for UNESCOs jury, Maria Ressa, sier at prisen er en hyllest til Shawkans mot, motstandskraft og engasjement for ytringsfriheten.

Egypts utenriksdepartement beklager at prisen går til en mann som er anklaget for «terrorisme og kriminelle handlinger».

Flere hundre mennesker, deriblant tre journalister, ble drept da sikkerhetsstyrker aksjonerte mot Mursi-tilhengernes protestleir etter avsettelsen av Egypts første folkevalgte president.

Organisasjonen Reportere uten grenser har rangert Egypt på 161. plass på sin pressefrihetsindeks. I alt 180 land er med på indeksen.

Minst 31 journalister sitter for tiden fengslet i landet.

