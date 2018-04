Russland: OPCW-eksperter på vei til Douma

Inspektører fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) er lørdag ettermiddag på vei fra Damaskus til Douma for å undersøke det påståtte kjemiske angrepet som fant sted for to uker siden, ifølge Russlands utenriksdepartement.