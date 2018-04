USA ber Cubas nye president få slutt på undertrykkelse

utenriks

– Den cubanske regjeringen valgte å tie i hjel uavhengige stemmer og opprettholde det undertrykkende monopolet på makt, fremfor å gi folket et meningsfylt alternativ via frie, rettferdige og konkurransepregede valg, sier det amerikanske utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert.

Hun bruker ordet «skuffet» når hun beskriver USAs reaksjon, og kaller maktoverføringen fra Raul Castro til Miguel Diaz-Canel «udemokratisk overgang».

Samtidig oppfordrer Nauert den nye presidenten til å gjøre slutt på all undertrykkelse, og til å innføre konkrete skritt for å bedre levekårene for cubanerne, respektere menneskerettighetene, og tillate større politisk og økonomisk frihet.

Visepresident Mike Pence skriver på Twitter at «vi står sammen med det cubanske folket» som en respons på avgåtte Castros uttalelse om at Pence forlot et toppmøte i Peru forrige helg.

Videre skriver Pence: «Det ser ut til at det er du som drar» og la til at USA ikke vil hvile før Cuba har et fritt og rettferdig valg og løslater politiske fanger.

Pence forlot toppmøtet i Peru da det ble kjent at Cubas utenriksminister skulle tale etter ham.

