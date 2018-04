Musikeren Avicii (28) funnet død i Oman

utenriks

– Det er med stor sorg at vi må meddele at Tim Bergling, kjent under artistnavnet Avicii, er død. Han befant seg i Muscat i Oman og ble funnet død fredag ettermiddag lokal tid, opplyser Ebba Lindqvist i en pressemelding fredag kveld.

Hun ber om at det tas hensyn til Aviciis familie og at de får være i fred i denne vanskelige tiden.

Avicii regnes som en pioner innenfor elektronisk dansemusikk-bevegelsen og har hatt stor internasjonal suksess på 2010-tallet.

Siden suksessen med låten «Seek Bromance» i 2010, og gjennombruddet med «Levels» året etter har svensken hatt listetopper i land som Frankrike, Belgia, Storbritannia og Sverige.

Blant Aviciis øvrige hits var «I Could Be the One», «The Days», «You Make Me», «Wake Me Up», «Speed» og «Hey Brother.

Han har vunnet to MTV Music Awards, én Billboard Music Award og blitt nominert til to Grammy-priser.

Var syk

Ifølge AP har han tidligere hatt akutt betennelse i bukspyttkjertelen, delvis på grunn av stort alkoholkonsum. Etter at han i 2014 fikk fjernet galleblæren og blindtarmen, avbrøt han flere konserter for å komme til hektene igjen. Han sluttet å turnere helt i 2016, men fortsatte å lage musikk i studio.

– Det har vært en veldig sprø reise. Jeg begynte å produsere da jeg var 16. Jeg begynte å turnere da jeg var 18. Fra det tidspunktet hoppet jeg bare inn i det 100 prosent, sa Avicii til Billboard-magasinet i 2016.

– Når jeg ser tilbake på livet mitt, tenker jeg: Wow, gjorde jeg det? Det var den beste tiden i livet mitt på en måte. Men det kom med en pris – mye stress og mye angst for meg – men det var den beste reisen i mitt liv, sa han.

Han døde få dager etter at han ble nominert til en Billboard Music Award for EP-en «Avicii (01)».

Dokumentarfilm

I dokumentarfilmen «Avicii: True Stories» (2017) fulgte den svenske regissøren Levan Tsikurishvili artisten gjennom flere år og dokumenterte suksessen – men også helseproblemer, angst og det at han hoppet av turnélivet i fjor.

«Jeg vil lage et ærlig portrett av Tim som person, ikke bare Avicii. Alle kjenner Avicii, men veldig få kjenner Tim. Å være en verdensstjerne er ikke alltid så enkelt som det ser ut på Instagram», sa regissøren.