Demokratene saksøker Russland, Trump-kampanje og WikiLeaks

Søksmålet mot den russiske regjeringen, den amerikanske presidentens valgkamporganisasjon og WikiLeaks er levert inn til en føderal distriktsdomstol på Manhattan, skriver avisa fredag.

I søksmålet hevdes det at ledende personer i Trumps valgkampstab i hemmelighet samarbeidet med Russlands regjering og dens militære etterretningstjeneste for å svekke Demokratenes kandidat Hillary Clinton og hjelpe Trump. Påstanden er at dette skjedde gjennom hacking av Det demokratiske partis dataservere og spredning av materiale som ble funnet der.

– Under presidentvalget i 2016 iverksatte Russland et gjennomført angrep på vårt demokrati, og de fant en villig og aktiv partner i Donald Trumps valgkamp, heter det i en uttalelse fra partileder Tom Perez.

I søksmålet krever partiet flere millioner dollar i kompensasjon for skadene de mener er påført partiet.

