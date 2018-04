Regimet bomber IS-mål i Damaskus

utenriks

– Regimets krigsfly slo til mot skjulestedene til terroristene fra Nusrafronten og Daesh i Hajar al-Aswad sør i Damaskus, melder det statlige nyhetsbyrået SANA torsdag kveld.

Daesh er et arabisk akronym for IS. IS har mistet mesteparten av området de hadde i Syria, men har fortsatt en liten tilstedeværelse i blant annet Damaskus' sørlige del.

Ifølge den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har president Bashar al-Assads styrker iverksatt en offensiv mot IS i Sør-Damaskus.

– Militæraksjonen mot IS i det sørlige Damaskus ble innledet etter at man ikke lyktes med å forhandle fram en evakueringsplan for å få jihadistene ut av området, sier SOHR-leder Rami Abdulrahman.

Angrepene torsdag kveld var rettet mot bydelene Hajar al-Aswad, Tadamun og Yarmouk. Yarmouk er offisielt en palestinsk flyktningleir, men lagt i ruiner som følge av krigen og har siden 2015 vært kontrollert av IS.

Torsdag sikret regimet seg kontroll over byen Dumayr nordøst for Damaskus som del av en avtale der opprørere overga seg og ble evakuert til Nord-Syria. Statlig fjernsyn viste bilder av sivile som ønsket styrkene velkommen.

Onsdag ble 25 regjeringssoldater drept i et bakholdsangrep av IS nær byen Mayadin i provinsen Deir al-Zor. 13 IS-krigere ble drept i påfølgende ildveksling, ifølge SOHR. Den syriske hæren har tilbakevist opplysningene.

