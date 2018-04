Cambridge Analytica-sjef vil ikke møte i høring i Parlamentet

utenriks

Analyseselskapet har havnet i hardt vær etter at det ble kjent at det har samlet personlige opplysninger om millioner av Facebook-brukere og solgt analyser av materialet.

Den tidligere Cambridge Analytica-sjefen Alexander Nix er onsdag kalt inn til en høring i forbindelse med at kultur- og mediekomiteen ønsket å stille ham nye spørsmål. Det skjer i kjølvannet av varsleren Christopher Wylies forklaring.

Nix har tidligere deltatt i en høring i London 27. februar.

Nix uttaler at han ikke vil møte opp med henvisning til informasjonskommissær Elizabeth Denhams pågående etterforskning av påstandene om at CA kan ha høstet Facebook-data for politisk bruk ulovlig.

– Vi aksepterer ikke årsaken Nix' oppgir for å ikke møte opp, sier lederen for komiteen, Damian Collins. Han påpeker at Nix ikke er siktet for noe kriminelt, og legger til at komiteen vil innkalle ham på nytt i nær fremtid.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg har tidligere takket nei til å møte opp, noe som fikk Collins til å reagere.

– Det er fullstendig forbløffende at Mark Zuckerberg ikke er rede til å svare på spørsmål i Parlamentet, sa Collins.

