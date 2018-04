Angrep mot luftbase i Syria - USA avviser involvering

utenriks

Det skal ha vært en luftbasen Shayrat som var målet for det statlig media i landet kaller for et angrep.

Pentagon sier ifølge Reuters at det «ikke er noen amerikansk militæraktivitet i det området på dette tidspunktet».

Syriske medier har ikke opplyst hvem som sto bak missilene som ble avfyrt.

Tidligere denne måneden ble fire personer i det iranske militæret drept i et luftangrep ved T4-basen i Homs. Syria og landets allierte, Iran og Russland, la skylden på Israel for angrepet. Israel har verken bekreftet eller avkreftet det.

En talsperson for det israelske militæret sier ifølge nyhetsbyrået AFP at de ikke har fått med seg denne hendelsen ved luftbasen Shayrat.

