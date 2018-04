Sju drept i uro i fengsel i USA

utenriks

Slagsmålet varte i flere timer, opplyser Jeff Taillon, en talsmann for høysikkerhetsfengselet Lee Correctional Institution i Bishopville.

Ifølge fengselsdirektør Bryan Stirling var krangler om territorier, penger og smuglergods årsaken til uroen i fengselet. Slåsskampene startet først i én enhet i fengselet, og situasjonen syntes å ha roet seg da det plutselig brøt ut slåsskamper i to andre enheter.

Ingen fengselsbetjenter ble skadd i kampene. En innsatt som var vitne til slagsmålet sa ifølge AP at betjentene ikke gjorde noe for verken å gripe inn eller hjelpe de skadde. Ifølge Stirling var det kun to fengselsbetjenter per enhet, og han sier de fulgte sine instrukser om å trekke seg tilbake og be om assistanse dersom de er i mindretall.

Masseslagsmålet brøt ut like etter klokka 19 søndag kveld lokal tid. Først ved 3-tiden på natten var situasjonen under kontroll, skriver Washington Post. Stirling sier de innsatte roet seg da et SWAT-team fra politiet rykket inn i fengselet.

En rekke ambulanser rykket ut for å ta hånd om de skadde.

Fengselet har om lag 1.500 innsatte, hvorav mange er dømt til lange fengselsstraffer for grove voldsforbrytelser.

Opptøyene i fengselet i South Carolina er det dødeligste i USA på 25 år. Under en slåsskamp i 2015 ble to fengselsbetjenter knivstukket. I februar ble en fange drept av en annen.