Søviknes ber EU om pengehjelp til CO2-rensing

utenriks

Søviknes deltar denne uka på en stor energikonferanse i Berlin. Der hadde han mandag kveld et eget møte med EUs energikommissær Maros Sefcovic.

De to diskuterte både den videre utviklingen av energisamarbeidet i EU og vinterens heftige debatt i Norge om norsk deltakelse i EUs energibyrå Acer. Men hovedtemaet på møtet var arbeidet for å få på plass et fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2, såkalt CCS.

Søviknes er tydelig på at pengehjelp fra EU vil gjøre det lettere å få realisert prosjektet.

– Dette er et tungt løft for ett land. Det var mitt hovedbudskap til Sefcovic i dag, sier olje- og energiministeren på telefon til NTB.

Han tolker signalene fra Sefcovic som positive.

– Vi ser muligheter for å få EU-støtte til hele eller deler av fullskalaprosjektet, sier Søviknes.

(©NTB)