Det hvite hus: – Trump vil fortsatt hente hjem soldatene i Syria

Uttalelsen kommer etter at Frankrikes president Emmunel Macron slo fast at han hadde overbevist Trump at det er nødvendig med amerikansk nærvær i Syria på lengre sikt.

– USAs oppdrag har ikke forandret seg. Presidenten har vært tydelig på at han vil at de amerikanske styrkene skal komme hjem så fort som mulig, sier Det hvite hus' talsperson Sara Huckabee Sanders, ifølge Reuters.

Også Trumps militære rådgivere har forsøkt å overtale ham til å beholde amerikanske soldater i Syria, blant annet for å hindre at ekstremistgruppa IS vokser seg sterkere igjen.

– Vi er fast bestemt på å utslette IS og skape forutsetninger for å hindre dem å komme tilbake. I tillegg forventer vi at våre allierte og partnere i regionen tar større ansvar, både militært og økonomisk for å sikre regionen, sier hun.

Søndag sa Macron i et fjernsynsintervju at «vi har overbevist ham (Trump) om at det er nødvendig å bli værende».

Under en uke etter at Trump i en tale sa han ville ha USA ut av Syria, varslet den amerikanske regjeringen et mulig militært angrep på Syrias regjering. Angrepet kom natt til lørdag, som svar på den antatte bruken av kjemiske våpen i Syria.

