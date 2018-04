utenriks

Det tyrkiske utenriksdepartementet sier i en uttalelse at USA, Storbritannia og Frankrikes angrep har lettet menneskehetens samvittighet.

– Vi ønsker denne operasjonen velkommen, som har lettet menneskehetens samvittighet etter angrepet i Douma, som man har en sterk mistanke om at ble utført at regimet, skriver departementet.

Det framholder også at det er viktig at verdenssamfunnet sikrer at slike angrep ikke kan skje ustraffet.

