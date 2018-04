Trump har beordret angrep mot Syria – smell hørt i Damaskus

utenriks

Presidenten kom med nyheten i en tale til det amerikanske folket fredag kveld (klokka 3 norsk tid).

Trump sier at det er snakk om en kombinert amerikansk, fransk og britisk aksjon. Ifølge presidenten er målet med aksjonen å forhindre bruk av kjemiske våpen. Han sa at angrepene skulle rette seg mot anlegg som er knyttet til Syrias program for kjemiske våpen.

Kort tid etter at Trump kunngjorde angrepet, meldte nyhetsbyrået AFP om kraftige smell i Syrias hovedstad Damaskus.

I talen sin hadde Trump også en tydelig beskjed til Syrias allierte, Iran og Russland.

– Hvilket land ønsker å assosieres med en massemorder som dreper uskyldige menn, kvinner og barn, spurte Trump.

(©NTB)