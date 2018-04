Trump: Et perfekt gjennomført angrep i Syria

utenriks

– Et perfekt gjennomført angrep i går natt. Takk til Frankrike og Storbritannia for deres visdom og for slagkraften til deres fantastiske militærstyrker. Kunne ikke fått et bedre resultat. Oppdrag fullført, skriver Trump.

På en pressekonferanse i Pentagon lørdag sa generalløytnant Kenneth McKenzie at angrepet var vellykket, og han avviste Russlands påstand om at flere titalls missiler ble skutt ned før de traff sine mål.

– Vi traff alle de målene vi skulle, sa McKenzie.

– De syriske luftvernrakettene ble avfyrt etter at våre missiler hadde truffet sine mål, fortsatte han.

Dana White, pressetalskvinne for Pentagon, sier USA ikke ønsker en konflikt med Syria.

– Men vi kan ikke godta slike grove brudd på folkeretten, la hun til med henvisning til det antatte kjemiske angrepet i Douma i Øst-Ghouta for en uke siden.

