Søreide: – Norge forstår Syria-angrepet

utenriks

– Verden har stått samlet i fordømmelsen av kjemiske våpen siden grusomhetene under første verdenskrig. Frankrike, Storbritannia og USAs aksjon mot Syria i natt er et klart signal om at bruken av slike våpen har konsekvenser, sier utenriksministeren.

Landene oppgir at bakgrunnen for aksjonen er det syriske regimets gjentatte bruk av kjemiske stridsmidler mot egen befolkning, nå senest i Douma 7. april, et angrep som ikke er bekreftet av uavhengige eksperter.

– Aksjonen må også ses i lys av Sikkerhetsrådets tydelige pålegg til Syria fra 2013 om å destruere sitt kjemiske våpenprogram. Regimets gjentatte bruk av kjemiske våpen mot egen befolkning er i direkte strid med Sikkerhetsrådets klare pålegg. Sikkerhetsrådet har gjentatte ganger understreket at bruken av kjemiske våpen i Syria utgjør en trussel mot den internasjonale fred og sikkerhet, og at de som står bak, må holdes ansvarlige, sier Eriksen Søreide.

Statsråden sier det er sterkt beklagelig at FNs sikkerhetsråd er handlingslammet i spørsmålet om kjemiske våpen i Syria.

– Russland la denne uken nok en gang ned veto mot å etablere en uavhengig undersøkelsesmekanisme. Tross nattens angrep er det viktig at Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpens ekspertteam – som har reist til Syria – får full tilgang til å gjennomført en uhildet undersøkelse, sier Søreide.

Hun støtter sterkt opp om anmodningen fra FNs generalsekretær om at alle medlemsstater er tilbakeholdende og avstår fra handlinger som bidrar til eskalering av situasjonen eller forverrer det syriske folkets lidelser.

(©NTB)