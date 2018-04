Russland: Over 100 missiler avfyrt i vestlig angrep i Syria – mange ble skutt ned

utenriks

– Over 100 krysserraketter og luft til land-raketter ble avfyrt av USA, Storbritannia og Frankrike fra sjøen og luften mot syriske militære og sivile mål, skriver forsvarsdepartementet i en uttalelse lørdag morgen.

Departementet legger til at et betydelig antall ble skutt ned av det syriske rakettforsvaret før de nådde sine mål.

Ifølge USA, Storbritannia og Frankrike var rakettene rettet mot et lager for kjemiske våpen, et forskningssenter for kjemiske våpen og et annet lageranlegg der det også ligger et kommandosenter.

Det er foreløpig ikke meldt om drepte, men seks soldater ble ifølge en syrisk militærkilde såret i angrepene.

