Plakater skaper sinne under valgkampen i Irak

Det er kommet kraftige reaksjoner etter at valgkamparbeidere rev ned plakater av irakiske krigere som er blitt drept i kamp mot IS, og erstattet dem med bilder av politikere.

Plakatopphengingen begynte ved midnatt lørdag. Over hele landet sprang ivrige frivillige rundt for å sikre seg så gode plasser som mulig for sine valgkampplakater.

– Presis ved midnatt begynte de å rive ned bilder av martyrer for å erstatte dem med plakater av tyver, sier Settar Tourki, en innbygger i Bagdad.

Martyrer refererer til de tusenvis av regjeringssoldatene og militsmedlemmene som er drept under offensiven mot IS.

Også på sosiale medier kom det kraftig kritikk mot de overivrige plakatopphengerne.

– Vi burde brenne valgplakatene av alle disse feigingene og opportunistene, skriver Laith al-Shommari på sin Facebook-profil.

Valget på ny irakisk nasjonalforsamling holdes i mai. Det er det fjerde valget i sitt slag etter at Saddam Hussein ble styrtet i en USA-ledet invasjon i 2003.

