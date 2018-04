utenriks

– Vi har sendt en tydelig melding til Syrias president Bashar al-Assad, sier Mattis.

– Foreløpig har vi ikke planlagt flere angrep, sier han.

Forsvarsdepartementet opplyser at angrepene har vært rettet mot et forskningssenter for kjemiske våpen utenfor Damaskus og to anlegg utenfor byen Homs som skal ha blitt brukt til lagring av kjemiske våpen.

