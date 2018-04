Hundrevis av syrere demonstrerer i Damaskus

utenriks

Demonstrasjonen lørdag morgen startet etter at USA, Storbritannia og Frankrike gjennomførte en rekke angrep i kjølvannet av det antatte kjemiske angrepet i Douma utenfor Damaskus.

Mange av dem hadde med seg syriske, russiske og iranske flagg, og noen klappet i hendene og danset, mens andre kjørte i bilkolonnner mens de tutet i hornene.

– Vi er dine menn, Bashar, ropte mange.

Statlig syrisk TV sendte direkte fra plassen, der sivile blandet seg med menn i militære uniformer. En skuespiller, flere parlamentarikere og andre kjente skikkelser deltok også i markeringen.

Den syriske regjeringen har avvist anklagene om at den står bak et kjemisk angrep mot den tidligere opprørskontrollerte byen Douma. Russland hevder at Storbritannia iscenesatte angrepet sammen med organisasjonen Hvite hjelmer.

