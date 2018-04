OECD: Kina og USA er i samtaler for å løse handelsstrid

utenriks

– Alle er svært bekymret over disse kunngjøringene om toll, men samtidig snakker de sammen. Det ser ut til at det finner sted en rekke samtaler, sier generalsekretær Jose Angel Gurria i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), under et besøk hos Japans statsminister Shinzo Abe.

Gurria opplyser at kinesiske tjenestemenn har sagt de er i samtaler med amerikanske motparter, selv om dette på offisielt hold har blitt avvist.

USAs president Donald Trump har varslet toll på kinesiske produkter som tiltak for å rette opp skjev handelsbalanse mellom de to stormaktene. Kina svarte med at landet vil innføre toll på amerikanske varer. Det utløste nytt utspill fra Trump om at han vil innføre ytterligere toll på kinesiske varer.

– Så langt har det ikke funnet sted en eneste innføring av toll hos noen av partene, konstaterer Gurria.

– Ingen vinner en krig når verdens største økonomier er involvert, sier Gurria videre.

Han advarer også om «negativ smitteeffekt» som kan oppstå fra enhver form for handelskrig mellom USA og Kina.

– Da er det ikke bare de som rammes, påpeker OECD-sjefen.

