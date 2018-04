Castro dropper toppmøte i Peru

utenriks

Kampen mot korrupsjon blir et viktig tema på toppmøtet i Peru som Donald Trump valgte å droppe for å konsentrere seg om Syria.

– Det er nødvendig å ta grep også utenfor offentlig sektor, sa Perus president Martin Vizcarra i et møte med næringslivsledere i forkant av toppmøtet.

Fredag kom meldingen om at Cubas avtroppede president Raul Castro også dropper møtet. Ifølge en pressemelding fra den cubanske regjeringen vil utenriksminister Bruno Rodriguez dra i stedet. Selv om Castro aldri bekreftet offisielt at han ville komme på toppmøtet, var det høye forventninger til at han ville dukke opp for å ta farvel med regionens ledere i forkant av at han går av som president i neste uke.

Representanter for rundt 30 amerikanske land vil komme sammen i den peruanske hovedstaden Lima fredag. USAs visepresident Mike Pence, som har steppet inn for Trump, skal ha samtaler med blant andre Colombias president Juan Manuel Santos og den argentinske presidenten Mauricio Macri.

Pence vil argumentere for ytterligere politisk press mot Venezuelas president Nicolás Maduro. USA mener Maduro har brakt Venezuela i retning av et diktatur. Maduro er også på listen over statsledere som ikke kommer, etter at han ble nektet å delta.

Kampen mot korrupsjon er et ytterst aktuelt tema i kjølvannet av de store korrupsjonsskandalene som har rystet Brasil og andre latinamerikanske land. Martin Vizcarras forgjenger Pedro Pablo Kuczynski ble nødt til å trekke seg etter anklager om at han tok imot bestikkelser fra det brasilianske gigantselskapet Odebrecht.

I tillegg til Pence og en lang rekke ledere fra Sør- og Mellom-Amerika deltar Canadas statsminister Justin Trudeau på toppmøtet i Lima.

