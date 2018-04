Akutt behov for nødhjelp til Kongo – 13 millioner trenger hjelp

utenriks

Antall mennesker som trenger nødhjelp i Kongo, har doblet seg siden 2014. Behovet er akutt, advarer Flyktninghjelpen.

Fredag ble det holdt en internasjonal giverlandskonferanse for landet i Genève. Ifølge Flyktninghjelpen må dagens støtte firedobles for å sikre at kongolesiske sivile får nødvendig hjelp.

– Vi har ikke råd til at giverlandskonferansen bare blir tomme ord. Mangelen på penger har allerede påvirket det humanitære arbeidet. Våre kollegaer i Nord-Kivu ser andre hjelpeorganisasjoner i området trekke seg ut eller nedbemanne, mens behovene bare øker, sa generalsekretær Jan Egeland i forkant av konferansen.

Kongo boikotter

I fjor ble bare drøyt halvparten av pengene som verdenssamfunnet mente var nødvendig for å møte de humanitære behovene i Kongo, lagt på bordet.

Heller ikke under fredagens giverkonferanse oppnådde man målet om å samle inn 2,2 milliarder dollar. Kun en firedel av beløpet, om lag 530 millioner dollar, ble lovet fra giverlandene.

– Vi er skuffet over at for få land har sendt en klar melding til millioner av kongolesiske barn, kvinner og menn som er i desperat behov for hjelp. sier Egeland.

Det paradoksale er at myndighetene i Kongo boikotter giverkonferansen og sier at den humanitære krisen i landet er overdrevet. President Joseph Kabila og hans regjering hevder at giverkonferansen tvert imot skader Kongos rykte.

Ny uro

Samtidig har voldelige konflikter spredd seg til nye deler av landet. Over 13 millioner kongolesere er nå avhengige av nødhjelp. Mer enn 5 millioner mennesker har flyktet fra sine hjem og er enten internt fordrevet eller har søkt beskyttelse i nabolandene.

Likevel har det internasjonale samfunnet ikke forstått alvoret i situasjonen, mener Egeland, som selv nylig besøkte Kongo.

– Mangel på handling vil kunne måles i antallet menneskeliv som går tapt, sier Egeland.

Kongo har vært herjet av krig og konflikt nesten sammenhengende siden folkemordet i Rwanda i 1994. De siste årene har ny uro i landet blitt utløst av at president Joseph Kabila nektet å gå av da mandatet hans utløp i 2016. Valget er blitt utsatt flere ganger, men er nå blitt fastsatt til 23. desember.

I februar ble minst tre mennesker drept og flere såret i sammenstøt mellom politi og demonstranter som protesterte mot Kabila i hovedstaden Kinshasa.

FN blir værende

I slutten av mars besluttet FN at den fredsbevarende styrken i Kongo skal bli værende i landet.

FN-operasjonen MONUSCO er den lengste og dyreste i organisasjonens historie. Operasjonen ble etablert under navnet MONUC i 1999.

