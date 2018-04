Sara Danius forlater Svenska Akademien

utenriks

Danius ga selv beskjed om sin avgang til pressekorpset som torsdag kveld hadde samlet seg utenfor Börshuset i Stockholm. Hun vil ikke fortelle om hun går av etter en avstemning.

– Jeg kan ikke gå inn på det, det er taushetsbelagt. Det er Akademiens vilje, og jeg retter meg etter den viljen, sier hun.

– Jeg hadde gjerne villet fortsette, men det finnes andre ting å gjøre her i livet, føyer hun til.

Lekket navn

– Det føles ganske bra, sa hun til de mange journalistene som hadde møtt fram for å dekke krisen i den ærverdige institusjonen, som torsdag kveld holdt et møte med ukjent dagsorden.

Like etter kom beskjeden om at også Katarina Frostenson forlater Akademien. Hun er gift med den såkalte «kulturprofilen», en sentral figur i krisen som har oppstått og som har ført til harde fronter internt i Svenska Akademien.

«Kulturprofilen» har i flere år lekket prisvinnere til pressen i tillegg til at han anklages for seksuelle trakassering.

– Må skape tillit

Opplysningen om at Frostenson også går av, kommer fra Anders Olsson, som er blant institusjonens medlemmer.

Før møtet torsdag kom statsminister Stefan Löfven med sin første uttalelse om saken.

– Nå er det opp til Akademien selv å sørge for å opprettholde tilliten og respekten for institusjonen, sa han og trakk fram hvor viktig Nobelprisen er for Sverige.

– Hvis det ikke finnes en grunnleggende respekt og tillit til denne institusjonen, så risikerer selvfølgelig også Nobelprisen på sikt å bli undergravd slik at den ikke har samme status, la han til.

Vil beholde Danius

Språkforskeren Göran Malmqvist, ett av de andre medlemmene, forlot Börshuset like etter Danius. Han mener at Danius ikke nødvendigvis vil forlate Akademien helt og holdent.

– Det skal vi bli to om. Vi forsøker å overtale henne, sier han.

Han beskriver møtet som vanskelig, men mener samtidig at Danius' beslutning om å gå av var «klok».