Norge slipper regning for produksjonsfeil på F-35-kampflyene

Det amerikanske forsvarsdepartementet har midlertidig krevd stans i leveransene av F-35-kampfly fra flyprodusenten Lockheed Martin, ifølge kilder Reuters har snakket med.

Avgjørelsen kommer etter uenigheter om hvem som skal dekke kostnadene for reparasjoner av en produksjonsfeil som er funnet på over 200 av flyene. Feilen innebærer at det kommer korrosjon på innfestingspunkter på flyene. Dette påvirker likevel ikke flydyktigheten til F-35-flyene.

Reuters har fått opplysningene bekreftet av tre anonyme kilder som angivelig kjenner saken godt.

Kan få konsekvenser for andre land

Nyhetsbyrået skriver at når USA stanser leveransene, kan det også få konsekvenser for utenlandske kunder. Så langt har regjeringene i to andre land sluttet å akseptere F35-leveranser som følge av saken, ifølge to av kildene.

Også i fjor sluttet USA å ta imot F-35-leveranser i 30 dager etter funn av en feil.

Ifølge Teknisk Ukeblad er det flernasjonale programkontoret («Joint Program Office», JPO) nå i forhandlinger med Lockheed Martin om regningen for feilene. Også Norge er en del av dette partnerskapet. At det er amerikanske fly, og for eksempel ikke norske, som nå blir stående på vent, skyldes at det var disse flyene som var klare for levering.

Norge har fått forsikringer

Kommunikasjonsrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet sier til NTB at Lockheed Martin har lovet at norske skattebetalere ikke vil få regningen for feilen.

– Programkontoret og Lockheed Martin jobber med løsninger som skal minimere konsekvensene for brukerne av F-35. Vi har fått forsikringer fra Lockheed Martin om at kostnader ved denne feilen ikke skal dekkes av Norge, sier Gjemble.

De tre første norske F-35-flyene landet i Norge i november i fjor. Etter planen skal tre nye fly leveres i slutten av mai, mens ytterligere tre vil bli levert til høsten.

