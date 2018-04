Narkomistenkt nordmann i Colombia hevder saken bygger på en misforståelse

utenriks

Ifølge medierapportene er mannen en sentral mistenkt i den meget omfattende narkotikasaken som har vært under etterforskning i Colombia de siste 17 månedene. Men han er ikke formelt siktet, opplyser advokat Kjell Myrland til NRK. Myrland er nordmannens advokat i Norge.

– Jeg har hatt jevnlig kontakt med klienten siden fredag ettermiddag på telefon. Han har det etter forholdene greit. Han er på celle med flere andre, men takler det OK. Han er ved godt mot, sier han.

Nordmannen er en av 13 personer som er pågrepet i den store narkotikasaken i Colombia. Han sitter fengslet i Cartagena, samme by som han ble pågrepet i. Ifølge politiet skal han ha tilbudt turister i Cartagena utflukter med seilbåter og slik unngått kontroll av havnemyndighetene.

– Han gjemte stoffet i seilbåtene. Stoffet ble derfra overflyttet til hurtiggående båter, og målet var å sende det videre til land i Mellom-Amerika og USA. Turistene hadde ikke kjennskap til det som foregikk, sa Jorge Luis Vargas, leder for det colombianske kriminalpoliti- og etterretningsdirektoratet Dijin, i forbindelse med pågripelsen.

Nordmannen flyttet til Colombia i 2016 etter å ha sonet en narkotikadom i Norge. Han var nettverkets «finanssjef» fordi han hadde internasjonale kontakter, mener politiet.

– Han ønsker at jeg skal samarbeide med den lokale advokaten i saken og bistå ham. Det skulle vært et rettsmøte i går, men klienten ønsket å utsette det til jeg kom til Colombia. Ellers stusset jeg over at politiet ikke har avhørt ham ennå og heller ikke bedt om avhør, sier Myrland til NRK.

(©NTB)