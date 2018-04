May kaller inn til krisemøte om Syria

utenriks

May har bestemt seg for å innkalle sitt nærmeste team til London «for å diskutere responsen på hendelsene i Syria», sier en talsperson for regjeringen til AFP.

I forkant av meldingene om møtet, skrev avisen Daily Telegraph at britiske ubåter har fått ordre om å flytte seg slik at de er klare til å rette et angrep mot regimet til Syrias president Bashar al-Assad.

Opprustningen skjer slik at Storbritannia kan være klar til å delta i et angrep mot det syriske militæret, et angrep som ifølge avisen kan bli innledet allerede natt til torsdag.

Ifølge kilder BBC har snakket med er May klar til å bidra i et eventuelt angrep i Syria uten godkjenning fra Parlamentet.

Labour-leder Jeremy Corbyn sa onsdag at Parlamentet må få si sin mening om saken først.

Onsdag kveld siterer BBC «godt plasserte kilder» i regjeringen som mener May anser behovet for en reaksjon som presserende. Hun beskriver det påståtte kjemiske angrepet som skal ha krevd minst 40 menneskeliv i Douma utenfor Damaskus, som avskyelig.

Statsministeren er tilsynelatende motvillig til å be sin allierte USA, som har truet med å angripe Syria, om å vente med en militærreaksjon til hun har fått konsultert Parlamentet, ifølge kildene.