Julia Skripal ønsker ikke russisk hjelp

utenriks

Julia Skripal (33) ble utskrevet fra sykehuset i Salisbury tirsdag. I en uttalelse onsdag skriver hun at den russiske ambassaden har tilbudt seg å gjøre alt de kan for å bistå henne, men at hun foreløpig har avslått hjelp.

– På nåværende tidspunkt ønsker jeg ikke å ta imot tilbudet deres, men hvis jeg endrer mening, vet jeg hvordan jeg kan kontakte dem, heter det i uttalelsen, som er offentliggjort av britisk politi.

Hun skriver også at hennes far, Sergej Skripal, fortsatt er «alvorlig syk», og at hun selv «fortsatt lider under virkningene av nervegiften som ble brukt mot oss».

Russisk kritikk

Både hun og faren ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury 4. mars. Sergej Skripal, en tidligere dobbeltagent, er fortsatt innlagt på sykehus, men tilstanden er ikke lenger kritisk.

Storbritannia har anklaget Russland for å stå bak nervegiftangrepet, noe russiske myndigheter har avvist på det sterkeste. Saken har også ført til masseutvisninger av diplomater i en rekke land.

Uttalelsen fra Julia Skripal kommer etter at den russiske ambassaden i London har kritisert britene for ikke å ha latt representanter for ambassaden besøke Julia og Sergej Skripal på sykehuset. Britiske myndigheter har svart at det er opptil far og datter å avgjøre om de vil ha besøk.

Intet kusinebesøk

I uttalelsen skriver Julia Skripal også om sin kusine Viktoria, som søkte om visum til Storbritannia for å besøke henne, men som fikk avslag. Julia Skripal takker Viktoria for omsorgen, men ber henne samtidig om ikke å forsøke å kontakte henne på nåværende tidspunkt.

– Hennes meninger og påstander er ikke mine, og de er heller ikke min fars, skriver Julia Skripal.

Viktoria har latt seg intervjue av russiske medier, og britiske myndigheter mener hun er blitt brukt som et redskap av den russiske regjeringen.

Julia var før forgiftningen bosatt i Russland. Hun var på besøk hos faren da de to ble forgiftet. Begge to er russiske statsborgere.

Sergej Skripal kom til Storbritannia i 2010 som del av en spionutvekslingsavtale etter å ha sonet flere år i fengsel for å ha spionert på vegne av britisk etterretning.

(©NTB)