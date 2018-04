Zuckerberg grillet i fem timer i Senatet

utenriks

Høringen i det amerikanske senatet varte i over fem timer. I løpet av seansen innrømmet Zuckerberg, som er Facebooks grunnlegger, administrerende direktør og styreleder, at selskapet har gjort flere feil.

– Vi har ikke gjort nok for å hindre at verktøyene vi har utviklet blir brukt til å skade. Det innebærer blant annet falske nyheter, utenlandsk innblanding i valg og hatprat, i tillegg til personopplysninger, sa Zuckerberg.

Han la til at selskapet ikke har hatt en bred nok forståelse av sitt ansvar.

– Det er min feil, og jeg beklager at det har skjedd. Jeg startet Facebook, jeg styrer det, og jeg er ansvarlig for det som skjer her, sa Zuckerberg.

Kritikk

Zuckerberg ble kalt inn til høring i Kongressen etter at det i forrige måned ble kjent at Cambridge Analytica har samlet inn personopplysninger fra om lag 87 millioner Facebook-brukere og solgt analyser av materialet blant annet til Donald Trumps valgkampstab.

Tirsdagens seanse i Senatet er den første av to høringer. Onsdag skal Zuckerberg forklare seg for Representantenes hus.

Før Facebook-sjefen fikk komme til med sin forklaring måtte han høre på både kritikk og belærende bemerkninger i åpningsinnleggene til senatorene i de to kongresskomiteene som hadde kalt inn til høringen.

Tonen i enkelte av spørsmålene Zuckerberg fikk var heller ikke vennlig.

Blant annet påpekte republikaneren John Thune, som leder senatets handels-, vitenskaps og transportkomité, at Facebook har en historikk med å måtte si unnskyld for «lite kloke beslutninger» relatert til personvern.

–Hvordan er dagens unnskyldning annerledes, spurte Thune.

–Vi har gjort mange tabber mens vi har drevet dette selskapet. Jeg tror det rett og slett er umulig å starte et selskap i studenthybelen din, og så la det vokse til å bli så stort som det har blitt nå, uten å gjøre noen feil, svarte Zuckerberg.

Ble spurt om hotell

Til sammen fikk Facebook-sjefen flere hundre spørsmål i løpet av høringen. Zuckerberg ble kanskje mest satt ut av Senator Dick Durbin, som utfordret ham på hvor mye personlig info han selv er villig til å dele med andre.

– Vil du være komfortabel med å dele navnet på hotellet hvor du bodde i går, spurte Durbin.

Zuckerberg tenkte seg om i åtte sekunder, før han mumlet fram et svar.

– Um, uh, nei, sa han.

– Og hvis du sendte en melding til noen denne uken, vil du dele navnene på hvem du sendte melding til?, spurte Durbin.

Igjen fikk han et benektende svar.

– Jeg tror dette kan være hva alt dette handler om, sa Illinois-senatoren.

Samarbeider med Russland-etterforsker

Facebook-gründeren forklarte under høringen at selskapet samarbeider med spesialetterforsker Robert Mueller i forbindelse med etterforskningen av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016. Han ville likevel ikke gå i detalj om hva samarbeidet innebærer.

Zuckerberg fortalte at noe av det han angrer mest på i sin karriere, er at selskapet ikke tidligere oppdaget de omfattende russiske infokampanjene i forkant av valget.

– Det finnes folk i Russland som har det som jobb å misbruke våre systemer og andre internettsystemer. Så dette er et rustningskappløp. De kommer til å bli bedre, og vi er også nødt til å investere i å bli bedre i dette, sa han.

Facebook-aksjen gikk kraftig opp på Nasdaq-børsen etter at Zuckerberg begynte å forklare seg for Kongressen.

Da børsen stengte klokken 22 norsk tid hadde Facebook-aksjen steget med 4,5 prosent.

