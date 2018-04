Over 180 soldater omkom i flystyrt i Algerie

utenriks

Flyet, et russiskprodusert transportfly av typen Iljushin Il-76, styrtet like etter avgang fra militærflyplassen ved byen Boufarik, omkring 30 kilometer sørvest for hovedstaden Alger, onsdag formiddag.

De første meldingene gikk ut på at 105 personer, alle soldater, hadde mistet livet. Men det algeriske forsvarsdepartementet har oppjustert antall døde til 181, melder nettstedet Alger 24.

Flyet var på vei til Bechar lenger sør i landet.

Bilder fra ulykkesstedet viser brennende vrakdeler fra flyet mens svart røyk stiger opp.

Årsaken til flystyrten er ikke kjent, og myndighetene i landet er i gang med etterforskning.