Britiske myndigheter: Julia Skripal ønsker ikke russisk hjelp

– Vi har tidligere viderebrakt tilbudet om konsulær bistand til Julia fra den russiske ambassaden. Hun står fritt til å avgjøre om hun ønsker å ta imot dette. Fram til nå har vi forstått det slik at hun ikke har gjort det, sier en talsmann for det britiske utenriksdepartementet onsdag.

Julia Skripal ble denne uken utskrevet fra sykehuset i Salisbury.

Storbritannia har anklaget Russland for å stå bak nervegiftangrepet i den britiske småbyen i begynnelsen av mars, noe russiske myndigheter har blankt avvist.

Russiske myndigheter har også bedt om tilgang til Julia Skripal og hennes far, den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal, som fortsatt er innlagt på sykehus. Begge to er russiske statsborgere. Julia var før forgiftningen bosatt i Russland. Hun var på besøk hos faren da de to ble forgiftet.

