Macron: – Eventuelt angrep i Syria vil ramme kjemiske våpen

Den franske presidenten sier tirsdag at Frankrike sammen med USA og Storbritannia i løpet av de nærmeste dagene vil beslutte hvordan de skal reagere på det påståtte kjemiske angrepet i Douma i Syria 7. april.

Videre sier han at han vil ha et «kraftfullt og felles» svar på hendelsen som USA og dets allierte anklager den syriske regjeringen for å stå bak.

På spørsmål om hvorvidt Frankrike vil ta militære grep for å svare på angrepet i Douma, sier Macron at en eventuell handling vil ha Syrias kjemiske våpenlagre som mål.

–Vår beslutning vil ikke forsøke å ramme regimets allierte eller angripe noen, men skal isteden ramme regimets kjemiske våpen, sier Macron.

Han gjentar også at bruk av kjemiske våpen i Syria er «en rød linje» for Frankrike.

Macron understreker også at en eventuell militær respons vil være uavhengig av det som eventuelt måtte komme fram under møtet i FNs sikkerhetsråd senere tirsdag.

Videre sier Macron at han har snakket med USAs president Donald Trump to ganger de siste par dagene om Syria.

Frankrike er et aktivt medlem i den amerikanskledede koalisjonen som har kriget mot IS i Syria og Irak.

