USA vil ikke utelukke angrep mot regimet i Syria

Flere vestlige land tok mandag til orde for en skarp respons på angrepet som skal ha rammet byen Douma i Øst-Ghouta lørdag.

– I samarbeid med våre allierte og partnere i NATO, Qatar og andre land vil vi ta oss av denne saken. Jeg vil utelukke noe nå, sa Mattis da han mandag fikk spørsmål om en mulig militær respons.

Senere på dagen skal Douma-angrepet diskuteres i et krisemøte i FNs sikkerhetsråd. I tillegg skal USAs president Donald Trump ha et møte med amerikanske militære ledere. Mandag er første dag på jobben for Trumps nye nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton, som tidligere har tatt til orde for omfattende angrep på Syria.

Et amerikansk utkast til FN-resolusjon viser at USA ønsker seg en FN-gransking av angrepet i Douma.

– Skamløs mangel på respekt

Trump har tidligere truet med at Syrias president Bashar al-Assad vil måtte betale en høy pris for giftangrepet. Både USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU mener mye tyder på at syriske regjeringsstyrker brukte kjemiske våpen mot sivile i Douma.

– Hvis bekreftet, er det nok et eksempel på Assad-regimets brutalitet og skamløse mangel på respekt for egen befolkning og plikten til ikke å bruke slike våpen, sier Storbritannias statsminister Theresa May.

Trump og Frankrikes president Emmanuel Macron har utvekslet informasjon som bekrefter bruk av kjemiske våpen i Douma, ifølge en uttalelse fra Macrons kontor.

– Fant ingen spor

Lokale kilder i opprørskontrollerte Douma sier minst 40 mennesker ble drept i angrepet. Men opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder. Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) sier den gransker saken.

Regjeringen i Syria nekter for å ha brukt giftgass i Douma, og får støtte fra sin nære allierte Russland. Utenriksminister Sergej Lavrov sa mandag at åstedet er blitt undersøkt av russiske militære eksperter.

– De fant ingen spor av klor eller andre kjemiske stoffer brukt mot sivile, hevdet Lavrov på en pressekonferanse i Moskva.

Samtidig antyder den russiske regjeringstalsmannen Dmitrij Peskov at giftgass kan ha blitt brukt av syriske opprørere som ønsker å framprovosere et vestlig angrep på Assad-regimet.

Angrepet hvor giftgass angivelig ble brukt, rammet Douma nesten nøyaktig ett år etter at USA angrep en syrisk militærbase med krysserraketter. Rakettangrepet var et svar på et angrep hvor syriske regjeringsstyrker angivelig brukte giftgass mot sivile.

