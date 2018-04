Pistorius-anke avvist av retten i Sør-Afrika

utenriks

Pistorius hadde anket på at fengselsdommen mot ham i fjor ble forlenget fra 6 til 13 år. Grunnlovsdomstolen var siste ankemulighet.

– Dette er spikeren i kista for Pistorius' muligheter for å få saken gjenopptatt, sa Kgwadi Makgakga, en representant for domstolen, da grunnlovsdomstolen presenterte sin beslutning.

Pistorius (31) er dømt for å ha skjutt og drept kjæresten Reeva Steenkamp tilbake i februar 2013. Først ble han dømt til seks års fengsel, men straffen ble forlenget etter at en ankedomstol slo fast at den opprinnelige straffen var «sjokkerende mild».

Selv har Pistorius hevdet at han trodde at Reeva Steenkamp var en innbruddstyv da han avfyrte fire skudd gjennom døra til toalettet der kjæresten oppholdte seg.

Sprinteren, som fikk kallenavnet «Blade Runner» og ble verdensberømt da han med proteser deltok London-OL 2012.

