Orbán jubler over «historisk valgseier» 

utenriks

Etter at rundt 85 prosent av stemmene var talt, lå Orbáns parti Fidesz og samarbeidspartneren KDNP an til å få 133 eller 134 av de 199 setene i nasjonalforsamlingen.

Dermed er de sikret to tredelers flertall, noe som gjør det mulig å endre grunnloven. Fidesz ligger alene an til å få en oppslutning på 49 prosent.

– Vi vant. Kjære venner, vi har en stor kamp bak oss, vi sikret en historisk seier. Vi har en mulighet, vi skapte oss en mulighet til å beskytte Ungarn, sa Orbán i en tale til sine støttespillere etter at resultatet var klart.

Nest største parti ble ytre høyre-partiet Jobbik, som ligger an til å få 26 seter i nasjonalforsamlingen, mens Sosialdemokratene ser ut til å få 20 seter.

– Sterkt mandat

Valgdeltakelsen var på rundt 68,8 prosent.

Forsker Göran von Sydow ved Svenska institutet för europapolitiska studie, konstaterer at det er snakk om en reell seier for Fidesz og Orbán.

– Man beholder sin stilling, og går trolig fram både når det gjelder stemmer og plasser i parlamentet. Dette gjør man etter flere perioder med makten, normalt sett mister regjeringspartier en del støtte ved valg. Og man gjør det i et valg med høy deltakelse, så det blir et veldig sterkt politisk mandat, sier Sydow til TT.

Nådde viktig grense

Håpet for opposisjonen var å unngå at Orbán sikret seg et superflertall, men de ser ikke ut til å ha lyktes. I forrige periode var Orbáns allianse akkurat under grensen for superflertallet, mens de hadde det etter valget i 2010.

Orbán har lenge ført en politikk som har ført ham på kollisjonskurs med EU. Blant annet har han fått kritikk for å gjennomføre endringer som har svekket medienes og domstolenes uavhengighet. Mellom 2011 og 2013 gjennomførte han også en reform i valgloven, slik at valgsystemet sikrer at det største partiet, som de siste årene klart har vært Fidesz, får makten.

Orbán er populær i Ungarn, og kan vise til både solid økonomisk fremgang og lav arbeidsledighet, men det er hans syn på innvandring, og spesielt på muslimske innvandrere, som utgjør hovedbjelken i hans popularitet.

Innvandringsmotstander

I sin siste valgkamptale lovte Orbán å beskytte ungarerne mot innvandring.

– Migrasjon er som rust som sakte, men sikkert vil fortære Ungarn, sa han fredag.

Han har også vært svært kritisk til «Brussel» i løpet av valgkampen, men uttalte nylig at det er en misforståelse at han mener EU er en fiende.

–EU er ikke i Brussel, EU er i Berlin, i Budapest, i Warszawa, i Praha, i Bucuresti. EU betyr ikke Brussel, det er nasjonenes hovedsteder til sammen, sa Orbán.

(©NTB)