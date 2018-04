Israel anklages for angrep på syrisk militærbase

utenriks

Minst 14 mennesker ble drept på den militær flyplassen i Homs, ifølge den syriske eksilgruppa SOHR. Blant disse skal det ha vært både syriske offiserer og soldater fra Iran.

Det statlige syriske nyhetsbyrået SANA hevdet først at det trolig var USA som sto bak angrepet. Men litt senere rettet SANA pekefingeren mot Israel.

– Det israelske angrepet på flyplassen T-4 ble utført med F-15-fly som avfyrte flere missiler over libanesisk territorium, sier en militær kilde til byrået.

Også Syrias nære allierte Russland mener det var israelske kampfly som avfyrte missilene.

USA benekter

Rakettangrepet skjedde natt til mandag, få timer etter at USAs president Donald Trump langet ut mot Syrias president Bashar al-Assad.

Assad vil måtte betale en høy pris for det kjemiske angrepet i Douma, advarte Trump på Twitter. Ifølge SOHR ble over 40 mennesker drept i Douma-angrepet, som Assad-regimet beskyldes for å stå bak.

USAs forsvarsdepartement avviser imidlertid at de sto bak rakettangrepet på militærbasen i Homs. En talsmann for militæret i Frankrike sier det heller ikke var de som avfyrte raketter mot basen.

Myndighetene i Israel, som skal ha angrepet samme base også tidligere, ønsker ikke å kommentere saken.

Tidligere angrep

Ifølge SOHR er det godt kjent at Iran og den libanesiske Hizbollah-militsen er til stede på basen i Homs.

Israel anser både Iran og Hizbollah for å være farlige motstandere. Myndighetene i Israel har gjentatte ganger sagt at de ikke vil godta at Iran får et permanent militært fotfeste i Syria.

I februar anklaget Israel iranske styrker ved Homs-basen for å ha sendt en drone inn over Israel.

Den israelske hæren angrep iranske styrker i Syria, og et israelsk F-16-fly ble skutt ned av syrisk antiluftskyts. Israel iverksatte omfattende angrep mot syrisk luftforsvar og iranske mål – og ett av disse skal ha vært flybasen T-4 i Homs.

– God grunn

Analytikeren Nick Heras ved den amerikanske tankesmia Center for a New American Security mener Iran bruker Homs-basen til å presse Israel militært.

– Israelerne vil ha god grunn til å ramme basen hardt, sier Heras til nyhetsbyrået AFP.

Også Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskole mener Israel kan ha stått bak angrepet natt til mandag. I et intervju med Dagbladet minner Slensvik om at Israel har angrepet iranske mål i Syria tidligere.

En annen mulighet er at angrepet ble utført av opprørere som har fått tak i mer avanserte våpen, ifølge Slensvik.

Flybasen T-4 ligger omtrent halvveis mellom byene Homs og Palmyra. Iran, Russland og Hizbollah-militsen er alliert med Assad, mens USA og andre vestlige land har støttet noen av opprørsgruppene i Syria-krigen.

