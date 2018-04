Politiet offentliggjør identiteten til Münster-ofrene

utenriks

De bekrefter også at mannen som er mistenkt for å ha kjørt varebilen, en 48 år gammel mann fra Münster, døde da han skjøt seg selv i bilen.

Omstendighetene rundt hendelsen er fortsatt uklare, og politiet sier motivet er ukjent, men at det ser ut til å være.

– Etterforskere ser på saken fra alle mulige ståsteder, sier statsadvokat Martin Botzenhardt.

Det var i 16.30 tiden lørdag at en varebil kjørte inn i en gruppe mennesker som satt utenfor den populære restauranten Kiepenkerl i en gågate i den tyske byen Münster.

Først ble det meldt at tre personer ble drept, men noen timer senere nedjusterte innenriksdepartementet i delstaten Nordrhein-Westfalen dødstallet til to. I tillegg til de to drepte er minst 30 personer såret, og tilstanden er kritisk for minst seks av dem.

(©NTB)